Випуск новин за 20:00: Вибух у Києві. Скандальна норма в законі про Антикорупційний суд
У випуску новин за 14 червня станом на 20:00 – у Києві пролунав вибух, поранено четверо дітей, їх госпіталізували, двоє у важкому стані. В законі про Антикорупційний суд знайшли норму, яка може допомогти корупціонерам уникнути покарання.
Також у випуску:
У Росії стартував Чемпіонат світу з футболу.
Турчинов розкритикував казаків, які охоронятимуть ЧС-2018.
Олег Сенцов голодує вже місяць.
Джерело: 24 Канал
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