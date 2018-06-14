Випуск новин за 20:00: Вибух у Києві. Скандальна норма в законі про Антикорупційний суд

У випуску новин за 14 червня станом на 20:00 – у Києві пролунав вибух, поранено четверо дітей, їх госпіталізували, двоє у важкому стані. В законі про Антикорупційний суд знайшли норму, яка може допомогти корупціонерам уникнути покарання.

Також у випуску: У Росії стартував Чемпіонат світу з футболу. Турчинов розкритикував казаків, які охоронятимуть ЧС-2018. Олег Сенцов голодує вже місяць.