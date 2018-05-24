Випуск новин за 20:00: Віртуальний наступ на Україну. Скасування зустрічі Трампа з Кім Чен Ином
У випуску новин за 24 травня станом на 20:00 – Росія готує кібератаку, новий вірус буде страшнішим, аніж Петя-А. Дональд Трамп скасував історичну зустріч з Кім Чен Ином, яка мала відутися 12 червня у Сінгапурі.
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Джерело: 24 Канал
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