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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 20:00: Віртуальний наступ на Україну. Скасування зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 травня станом на 20:00 – Росія готує кібератаку, новий вірус буде страшнішим, аніж Петя-А. Дональд Трамп скасував історичну зустріч з Кім Чен Ином, яка мала відутися 12 червня у Сінгапурі.

Також у випуску:

Катастрофа МН-17: доказів російської причетності стає дедалі більше.

В Україні сьогодні відбулося ЗНО з української мови та літератури. 

Депутати не створять Антикорупційний суд цього тижня. 

 

Теги: Новини Росії Новини України Випуск новин хакери Хакерська атака Кібербезпека Дональд Трамп Кім Чен Ин КНДР Новини США
Джерело: 24 Канал
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