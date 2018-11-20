Випуск новин за 20:00: Мітинг проти правил розмитнення. Недоторканість Березкіна

У випуску новин за 20 листопада станом на 20:00 – "євробляхері" влаштували всеукраїнську акцію протесту по всій території України, вимагають скасувати коефіцієнт на вік авто. Верховна Рада України не позбавила недоторканості позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у розкраданні 20 мільйонів гривень.

Також у випуску: До берегів Одеси прибило баржу з контрабандними цигарками, які везли з анексованого Криму.