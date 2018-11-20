Випуск новин за 20:00: Мітинг проти правил розмитнення. Недоторканість Березкіна
У випуску новин за 20 листопада станом на 20:00 – "євробляхері" влаштували всеукраїнську акцію протесту по всій території України, вимагають скасувати коефіцієнт на вік авто. Верховна Рада України не позбавила недоторканості позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у розкраданні 20 мільйонів гривень.
Також у випуску:
До берегів Одеси прибило баржу з контрабандними цигарками, які везли з анексованого Криму.
Джерело: 24 канал
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