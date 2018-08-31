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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 20:00: Ймовірні вбивці Захарченка. Провокації на Донбасі

Випуск новин 96 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 20:00 – про те, хто, ймовірно, вбив Захарченка, і що очікувати після цього на фронті, розповіли донецький журналіст Сергій Гармаш та екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте щодня провокують наших оборонців, не дотримуючись "шкільного перемир'я", українські армійці поки на провокації на піддаються.

Також у випуску:

Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій.

Експерти напередодні навчального року вкотре нагадують про небезпечність булінгу серед учнів.

Міністерство охорони здоров'я закликає скасувати зібрання учнів до 1 вересня.

 

Теги: Новини Донецька Вбивство Захарченка Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 канал
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