Випуск новин за 20:00: Ймовірні вбивці Захарченка. Провокації на Донбасі
У випуску новин за 31 серпня станом на 20:00 – про те, хто, ймовірно, вбив Захарченка, і що очікувати після цього на фронті, розповіли донецький журналіст Сергій Гармаш та екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте щодня провокують наших оборонців, не дотримуючись "шкільного перемир'я", українські армійці поки на провокації на піддаються.
Також у випуску:
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Міністерство охорони здоров'я закликає скасувати зібрання учнів до 1 вересня.
Джерело: 24 канал
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