Випуск новин за 20:00: Ймовірні вбивці Захарченка. Провокації на Донбасі

У випуску новин за 31 серпня станом на 20:00 – про те, хто, ймовірно, вбив Захарченка, і що очікувати після цього на фронті, розповіли донецький журналіст Сергій Гармаш та екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте щодня провокують наших оборонців, не дотримуючись "шкільного перемир'я", українські армійці поки на провокації на піддаються.

Також у випуску: Україна отримає Томос, про це повідомив Константинопольський патріарх Варфоломій. Експерти напередодні навчального року вкотре нагадують про небезпечність булінгу серед учнів. Міністерство охорони здоров'я закликає скасувати зібрання учнів до 1 вересня.