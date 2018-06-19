Випуск новин за 20:00: Заборона Барни. Спроба штурму Верховної Ради

У випуску новин за 19 червня станом на 20:00 – депутат, Олег Барна, який носив Яценюка на руках, виступає проти будь-яких проявів сексуальної орієнтації. І про це зареєстрував відповідний законопроект. Під стінами Верховної Ради мітинги афганців та шахтарів переросли у сутички з правоохоронцями.

Також у випуску: У Херсоні суд продовжив арешт для Олени Одновол, яка агітувала за Путіна у Криму. Власнику "Гаврилівських курчат", який облаштував незаконний могильник, знизили заставу і відпустили. У Дніпрі вантажний потяг зійшов з рейок.