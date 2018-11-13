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      Випуск новин за 20:00: Загострення на Близькому Сході. Громадська ініціатива "ЗупиниЛося"

      Випуск новин 71 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 20:00 – наймасштабніше зіткнення Палестини та Ізраїлю за останні п'ять років – близько 400 ракет випустили по території Ізраїлю. Постраждали 73 людини, одна – загинула. Активісти громадської ініціативи "ЗупиниЛося" своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. Часом зі скандалами, штовханиною та навіть бійками розчищають дороги.

      Також у випуску: 

      В Україні спробують провести перші президентські праймеріз. 

       

      Теги: Випуск новин Новини Києва Близький Схід Новини Ізраїля Палестина Жертви
      Джерело: 24 канал
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