Випуск новин за 20:00: Загострення на Близькому Сході. Громадська ініціатива "ЗупиниЛося"

У випуску новин за 13 листопада станом на 20:00 – наймасштабніше зіткнення Палестини та Ізраїлю за останні п'ять років – близько 400 ракет випустили по території Ізраїлю. Постраждали 73 людини, одна – загинула. Активісти громадської ініціативи "ЗупиниЛося" своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. Часом зі скандалами, штовханиною та навіть бійками розчищають дороги.

Також у випуску: В Україні спробують провести перші президентські праймеріз.