Випуск новин за 20:00: Загострення на Близькому Сході. Громадська ініціатива "ЗупиниЛося"
У випуску новин за 13 листопада станом на 20:00 – наймасштабніше зіткнення Палестини та Ізраїлю за останні п'ять років – близько 400 ракет випустили по території Ізраїлю. Постраждали 73 людини, одна – загинула. Активісти громадської ініціативи "ЗупиниЛося" своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. Часом зі скандалами, штовханиною та навіть бійками розчищають дороги.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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