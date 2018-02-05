Випуск новин за 20:00: Замети на Заході. Покарання для "харківського расиста"

У випуску новин за 5 лютого станом на 20:00 – на Заході України дороги замело снігом та випала рекордна кількість опадів. Без електрики залишилися 20 сіл на Волині. У Харкові до найвищої міри покарання засудили Віталія Каднічанського, його ще прозвали "харківським расистом". Чоловіка визнали винним у вбивстві однієї людини та замахах на вбивство ще шістьох.

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