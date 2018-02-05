Випуск новин за 20:00: Замети на Заході. Покарання для "харківського расиста"
Випуск новин 20:51, сьогодні 76 Читать новость на русском
У випуску новин за 5 лютого станом на 20:00 – на Заході України дороги замело снігом та випала рекордна кількість опадів. Без електрики залишилися 20 сіл на Волині. У Харкові до найвищої міри покарання засудили Віталія Каднічанського, його ще прозвали "харківським расистом". Чоловіка визнали винним у вбивстві однієї людини та замахах на вбивство ще шістьох.
Також у випуску:
Ведуча телеканалу "24" провела екскурсію за лаштунками ефіру.
За оцінками синоптиків, цього року в Україні було найменше морозних днів за останнє десятиріччя.
Відомий волонтер Леонід Краснопольський, який пережив полон терористів, загинув у аварії в мирному Дніпрі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Приємні новини з АТО: воїни ЗСУ, що вважалися загиблими, вижили25 листопада 2017 , 08:24
У "Київстарі" заявили про обшуки4 січня , 18:08
Туристичний автобус потрапив у жахливу аварію на Львівщині: є загиблі22 листопада 2017 , 13:45
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58