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      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 20:00: Засідання Комісії у справі вбивства Гандзюк. Заява Меркель щодо санкцій

      Випуск новин 63 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 20:00 – Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проводить виїзне засідання у Херсоні. Вже заслухали представників херсонських ОДА і мерії, далі планують слухати правоохоронців та представників громадських організацій. Ангела Меркель заявила про необхідність посилення тиску на Росію через захоплення українських моряків.

      Також у випуску:

      Спецслужби України перехопили розмови російських пілотів, які обстрілювали українські кораблі: записи свідчать, що обстріли були цілеспрямованими.

      Теги: Ангела Меркель Випуск новин Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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