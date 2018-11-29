Випуск новин за 20:00: Засідання Комісії у справі вбивства Гандзюк. Заява Меркель щодо санкцій
У випуску новин за 29 листопада станом на 20:00 – Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Катерину Гандзюк проводить виїзне засідання у Херсоні. Вже заслухали представників херсонських ОДА і мерії, далі планують слухати правоохоронців та представників громадських організацій. Ангела Меркель заявила про необхідність посилення тиску на Росію через захоплення українських моряків.
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Джерело: 24 канал
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