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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Випуск новин за 20:00: Затримання кілерів, які вбили Олешка. Напад вандалів на електричку

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 20:00 – поліція затримала групу кілерів, які стріляли у ветерана АТО Віталія Олешка. Машину, в якій було четверо чоловіків, виявили неподалік села Приморське Запорізької області. У Києві група підлітків у масках буквально напала на міську електричку. Хлопці вибігли на колію, потяг зупинився і вони почали розмальовувати його фарбою.

Також у випуску:

На Харківщині поліція вивчає обставини смерті військового, тіло якого знайшли в колодязі.

У США розпочався суд над колишнім радником Януковича – Полом Манафортом.

В Оболонському суді Києва мав розпочатися останній перед оголошенням вироку етап – судові дебати.

Теги: Випуск новин Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Поліція Новини Києва Транспорт
Джерело: 24 канал
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