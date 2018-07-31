Випуск новин за 20:00: Затримання кілерів, які вбили Олешка. Напад вандалів на електричку

У випуску новин за 31 липня станом на 20:00 – поліція затримала групу кілерів, які стріляли у ветерана АТО Віталія Олешка. Машину, в якій було четверо чоловіків, виявили неподалік села Приморське Запорізької області. У Києві група підлітків у масках буквально напала на міську електричку. Хлопці вибігли на колію, потяг зупинився і вони почали розмальовувати його фарбою.

Також у випуску: На Харківщині поліція вивчає обставини смерті військового, тіло якого знайшли в колодязі. У США розпочався суд над колишнім радником Януковича – Полом Манафортом. В Оболонському суді Києва мав розпочатися останній перед оголошенням вироку етап – судові дебати.