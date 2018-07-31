Випуск новин за 20:00: Затримання кілерів, які вбили Олешка. Напад вандалів на електричку
У випуску новин за 31 липня станом на 20:00 – поліція затримала групу кілерів, які стріляли у ветерана АТО Віталія Олешка. Машину, в якій було четверо чоловіків, виявили неподалік села Приморське Запорізької області. У Києві група підлітків у масках буквально напала на міську електричку. Хлопці вибігли на колію, потяг зупинився і вони почали розмальовувати його фарбою.
Також у випуску:
На Харківщині поліція вивчає обставини смерті військового, тіло якого знайшли в колодязі.
У США розпочався суд над колишнім радником Януковича – Полом Манафортом.
В Оболонському суді Києва мав розпочатися останній перед оголошенням вироку етап – судові дебати.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі