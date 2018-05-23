Випуск новин за 20:00: Затримання суден в Азовському морі. Наркотики для курсантів

У випуску новин за 23 травня станом на 20:00 – в Азовському морі знову затримали цивільні судна, цього разу – не українські. У Харкові курсантам постачали наркотики, а саме метамфетамін.

Також у випуску: У Білорусі засудили українського журналіста Павла Шаройка до понад 8 років за гратами. Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд. Бойовики обстріляли селище Талаківка під Маріуполем.