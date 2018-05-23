Випуск новин за 20:00: Затримання суден в Азовському морі. Наркотики для курсантів
У випуску новин за 23 травня станом на 20:00 – в Азовському морі знову затримали цивільні судна, цього разу – не українські. У Харкові курсантам постачали наркотики, а саме метамфетамін.
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Джерело: 24 Канал
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