Випуск новин за 20:00: Заява Порошенка. Совські ставки під загрозою зникнення
У випуску новин за 12 квітня станом на 20:00 – президент України Петро Порошенко на Безпековому форумі у Києві заявив, що хоче зупинити дію угоди про дружбу з Росією і договорів з країнами СНД. У Києві на Совських ставках два дні поспіль горіла трава. Місцеві запевняють, що це розчищають територію під забудову.
Також у випуску:
В офісі "Укрзалізниці" провели обшук.
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Україна бореться за позитивний імідж за кордоном.
Джерело: 24 Канал
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