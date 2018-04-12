Випуск новин за 20:00: Заява Порошенка. Совські ставки під загрозою зникнення

У випуску новин за 12 квітня станом на 20:00 – президент України Петро Порошенко на Безпековому форумі у Києві заявив, що хоче зупинити дію угоди про дружбу з Росією і договорів з країнами СНД. У Києві на Совських ставках два дні поспіль горіла трава. Місцеві запевняють, що це розчищають територію під забудову.

Також у випуску: В офісі "Укрзалізниці" провели обшук. На Вінничині під час спалювання сміття загинула дитина. Україна бореться за позитивний імідж за кордоном.