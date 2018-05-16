Випуск новин за 20:00: Жахлива знахідка в Дніпрі. Лицарі ордену нескорених

У випуску новин за 16 травня станом на 20:00 – в Дніпрі на території одного з фермерських господарств викопали 36 мішків з речами воїнів, що загинули під Іловайськом. Лицарями ордену нескорених сьогодні стали 42 особи, і це не лише бійці війни на Сході України. Серед них ветерани чеченських та грузинських воєн, ліквідатори ЧАЕС, які також взяли зброю до рук, і десиденти.

Також у випуску: Політв'язень Кремля Олег Сенцов оголосив голодування. У держдепі США засудили будівництво Росією мосту і відкриття автомобільного руху по ньому. Російсько-терористичні війська обстріляли Травневе на Донеччині.