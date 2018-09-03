Випуск новин за 20:00: Знайдено вбивцю вченого з Миколаєва. Зустріч Порошенка з нардепами
У випуску новин за 3 вересня станом на 20:00 – убивство відомого історика Миколи Шитюка у Миколаєві вже розкрили. Правоохоронці з'ясували – це зробив його 24-річний родич. За однією з версій, причиною вбивства могла стати сімейна сварка, що виникла між чоловіками. Президент Петро Порошенко зібрав народних депутатів, аби поговорити якраз про зміни до Конституції.
Також у випуску:
Порошенко хоче змінити Конституцію – закріпити курс на Євроінтеграцію і вступ до НАТО.
У Кривому Розі на "Кривбасводоканалі" стався витік хлору з танк-контейнера.
Ірландський лоукост Ryanair полетів у свій перший рейс із Борисполя.
Джерело: 24 канал
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