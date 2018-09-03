Випуск новин за 20:00: Знайдено вбивцю вченого з Миколаєва. Зустріч Порошенка з нардепами

У випуску новин за 3 вересня станом на 20:00 – убивство відомого історика Миколи Шитюка у Миколаєві вже розкрили. Правоохоронці з'ясували – це зробив його 24-річний родич. За однією з версій, причиною вбивства могла стати сімейна сварка, що виникла між чоловіками. Президент Петро Порошенко зібрав народних депутатів, аби поговорити якраз про зміни до Конституції.

Також у випуску: Порошенко хоче змінити Конституцію – закріпити курс на Євроінтеграцію і вступ до НАТО. У Кривому Розі на "Кривбасводоканалі" стався витік хлору з танк-контейнера. Ірландський лоукост Ryanair полетів у свій перший рейс із Борисполя.