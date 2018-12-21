Випуск новин за 20:00: Зниження попиту на українські авто. Підсумки роботи Ради за 2018 рік
У випуску новин за 21 грудня станом на 20:00 – попит на автівки вітчизняного автопрому падає щороку. Daewoo Lanos Україна вже взагалі не випускає, а у 2018 році з конвеєра зійшло трохи більше, ніж 500 тисяч одиниць техніки, що вдвічі менше за показники минулого. 2018 рік у Верховній Раді був щедрий на події: депутати взялися за питання національної безпеки, тим самим наблизили Україну до НАТО.
Також у випуску:
Фракція БПП відгуляла новорічний корпоратив.
До кінця останнього у 2018 році засідання парламенту досиділи лише 10 нардепів.
Джерело: 24 канал
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