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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 20:00: Зниження попиту на українські авто. Підсумки роботи Ради за 2018 рік

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 20:00 – попит на автівки вітчизняного автопрому падає щороку. Daewoo Lanos Україна вже взагалі не випускає, а у 2018 році з конвеєра зійшло трохи більше, ніж 500 тисяч одиниць техніки, що вдвічі менше за показники минулого. 2018 рік у Верховній Раді був щедрий на події: депутати взялися за питання національної безпеки, тим самим наблизили Україну до НАТО.

      Також у випуску:

      Фракція БПП відгуляла новорічний корпоратив.

      До кінця останнього у 2018 році засідання парламенту досиділи лише 10 нардепів.

       

      Теги: Випуск новин Авто Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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