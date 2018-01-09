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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Випуск новин за 20:00: Зошити з проросійськими обкладинками. Прибуток від різдвяного туризму

Випуск новин 20:58, 9 січня 103 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 січня станом на 20:00 – портрет Сталіна, російські триколори, георгіївські стрічки – зошити із таким зображенням продавали школярам у Сумах. Різдвяні свята – це не лише святкова атмосфера, а й непоганий прибуток, у Львові уже взялися підбивати підсумки різдвяного туризму.

Також у випуску:

2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід обрали Юрію Россошанському.

В одеський порт зайшов американський есмінець Carney.

Ветеран АТО відкрив власну ферму.

НАБУ завершило слідство проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Теги: Випуск новин Новорічні свята Суми Освіта Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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