Випуск новин за 20:00: Зошити з проросійськими обкладинками. Прибуток від різдвяного туризму

У випуску новин за 9 січня станом на 20:00 – портрет Сталіна, російські триколори, георгіївські стрічки – зошити із таким зображенням продавали школярам у Сумах. Різдвяні свята – це не лише святкова атмосфера, а й непоганий прибуток, у Львові уже взялися підбивати підсумки різдвяного туризму.

Також у випуску: 2 місяці позбавлення волі – такий запобіжний захід обрали Юрію Россошанському.



В одеський порт зайшов американський есмінець Carney.



Ветеран АТО відкрив власну ферму.



НАБУ завершило слідство проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.