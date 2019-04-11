Випуск новин за 20:00: Зустріч кандидатів з Макроном. Скандальний ролик проти Зеленського
У випуску новин за 11 квітня станом на 20:00 – кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. У мережі з'явилося відео, на якому Володимира Зеленського збиває вантажівка. У штабі кандидата попросили у зв'язку з цим посилити його охорону.
Також у випуску:
За кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 71,4% респондентів, які визначилися з вибором і точно підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 28,6% опитаних українців.
Останнім часом у російських ЗМІ почали активно протиставляти Порошенка Зеленському. Коміку створюють образ гарного сім'янина, менеджера та актора.
Джерело: 24 канал
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