Випуск новин за 21:00: Акція під будинком Авакова. Життя чиновників-зрадників після Євромайдану

У випуску новин за 17 листопада станом на 21:00 – під будинком міністра МВС Арсена Авакова провели акцію протесту з вимогою розслідувати справи нападів і вбивств громадських діячів та журналістів. Захарченко, Азаров та Янукович були при владі, а у лютому 2014-го тікали з України. На їхніх плечах лежить тягар тисяч смертей, а вони і досі живуть у дорогих маєтках та витрачають наші гроші.

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