Випуск новин за 21:00: Доля київського "мінера". Реформа Генпрокуратури
У випуску новин за 19 вересня станом на 21:00 – "мінувальник" попросив вибачення у киян і розповів про життєві негаразди. Через це йому можуть пом'якшити покарання. Після перейменування Адміністрації Президента на Офіс назву вирішили змінити і у Генпрокуратурі.
Також у випуску:
Суд відпустив ексочільника партії регіонів з-під домашнього арешту. Сергія Єфремова звинувачували у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленський 25 вересня у Нью-Йорку.
У Львові зустріли звільненого українського моряка Андрія Оприска.
Джерело: 24 канал
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