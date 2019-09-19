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      РИНОК ЗЕМЛІ КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 21:00: Доля київського "мінера". Реформа Генпрокуратури

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 вересня станом на 21:00 – "мінувальник" попросив вибачення у киян і розповів про життєві негаразди. Через це йому можуть пом'якшити покарання. Після перейменування Адміністрації Президента на Офіс назву вирішили змінити і у Генпрокуратурі.

      Також у випуску:

      Суд відпустив ексочільника партії регіонів з-під домашнього арешту. Сергія Єфремова звинувачували у держзраді, сепаратизмі та створенні терористичної організації.

      Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленський 25 вересня у Нью-Йорку.

      У Львові зустріли звільненого українського моряка Андрія Оприска.

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      Теги: Новини Києва ГПУ Випуск новин Реформи
      Джерело: 24 канал
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