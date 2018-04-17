Підсумковий випуск новин за 21:00: ДТП у Кривому Розі. Створення єдиної помісної церкви
У підсумковому випуску новин за 17 квітня станом на 21:00 – внаслідок зіткнення маршрутки, легковика і автобуса у ДТП загинули 8 людей, понад 18 травмовані. Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні.
Також у випуску:
Сержа Саргсяна обрали прем'єр-міністром Вірменії.
Народні депутати хочуть запровадити накопичувальну систему пенсійного страхування.
Експертів ОЗХЗ впустили у Сирійську Думу.
Джерело: 24 Канал
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