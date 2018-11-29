Випуск новин за 21:00: Навчання на передовій. Смолоскипна хода у Києві

У випуску новин за 29 листопада станом на 21:00 – попри постійні обстріли бійці Об'єднаних сил освоюють нову практику: навчання на самому "нулі", де до окупантів – лічені сотні метрів. 29 листопада 2013 року, рівно п'ять років тому, правоохоронці жорстоко побили та розігнали мирний протест студентів. а згадку цих подій у центрі Києва активісти провели смолоскипну ходу.

Також у випуску: Спецслужби України перехопили розмови російських пілотів, які обстрілювали українські кораблі: записи свідчать, що обстріли були цілеспрямованими. Затвердження Статуту Помісної церкви у Константинополі. На Херсонщині посилили бойову готовність та заборонили продаж алкоголю поблизу військових частин.