Випуск новин за 21:00: Результати підрахунків соціологів. Замінування в українських містах.

У випуску новин за 21 квітня станом на 21:00 – соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів. За їхніми підрахунками за Володимира Зеленського проголосували 73,2% українців, Петра Порошенка підтримали 25,3% виборців. Упродовж дня МВС отримало кількадесят повідомлень про замінування у Львівській, Одеській та Харківській областях.

Також у випуску: Що буде з країною після перемоги Володимира Зеленського. Репортаж з рідного міста Зеленського. На Шрі-Ланці після серії нападів загинуло понад дві сотні людей.

Джерело: 24 канал