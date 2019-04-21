22:59
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Випуск новин за 21:00: Результати підрахунків соціологів. Замінування в українських містах.

      Випуск новин 125 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 21:00 – соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів. За їхніми підрахунками за Володимира Зеленського проголосували 73,2% українців, Петра Порошенка підтримали 25,3% виборців. Упродовж дня МВС отримало кількадесят повідомлень про замінування у Львівській, Одеській та Харківській областях.

      Також у випуску:

      Що буде з країною після перемоги Володимира Зеленського.

      Репортаж з рідного міста Зеленського.

      На Шрі-Ланці після серії нападів загинуло понад дві сотні людей.

      blog_ava
      Національний екзит-пол на президентських виборах: коли будуть результати 2 туру
      сьогодні
      34712
      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      сьогодні , 22:54 Команда Зеленського: хто ці люди і що про них відомо
      Наталя Боднар 4381
      Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      сьогодні , 22:51 Головні новини 21 квітня: Зеленський перемагає на виборах, теракт на Шрі-Ланці
      91
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      сьогодні , 22:06 Програма Володимира Зеленського: основні тези
      48169
      Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      сьогодні , 22:02 Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      Ольга Черненко 1723
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України
      сьогодні , 21:02 Хто такий Володимир Зеленський: біографія майбутнього президента України
      24471
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук