Випуск новин за 21:00: Результати підрахунків соціологів. Замінування в українських містах.
У випуску новин за 21 квітня станом на 21:00 – соціологи оприлюднили попередні результати екзит-полів. За їхніми підрахунками за Володимира Зеленського проголосували 73,2% українців, Петра Порошенка підтримали 25,3% виборців. Упродовж дня МВС отримало кількадесят повідомлень про замінування у Львівській, Одеській та Харківській областях.
Також у випуску:
Що буде з країною після перемоги Володимира Зеленського.
Репортаж з рідного міста Зеленського.
На Шрі-Ланці після серії нападів загинуло понад дві сотні людей.
Джерело: 24 канал
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