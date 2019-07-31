Випуск новин за 21:00: Російські бойовики поцілили в позиції ЗСУ. Водорості на пляжі в Одесі
У випуску новин за 31 липня станом на 21:00 – російські бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Пляжі Одеси знову позеленіли. Відпочивальники скаржаться на велику кількість водоростей у воді та на березі моря.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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