Випуск новин за 21:00: Російські бойовики поцілили в позиції ЗСУ. Водорості на пляжі в Одесі

У випуску новин за 31 липня станом на 21:00 – російські бойовики час від часу продовжують стріляти з автоматів по українських позиціях. А напередодні підступно вгатили прямісінько по військових неподалік Кам'янки. Пляжі Одеси знову позеленіли. Відпочивальники скаржаться на велику кількість водоростей у воді та на березі моря.

Також у випуску: Біля контрольного пункту "Гнутове" почали вибухати боєприпаси. У Мінську тривають перемовини тристоронньої контактної групи. Патріарх Філарет звинувачує Епіфанія в захопленні храмів.

Джерело: 24 канал