Випуск новин за 21:00: Спроба скасування санкцій Росією. Закриття Лаври на карантин
У випуску новин за 5 квітня станом на 21:00 – Росія розробляє багаторівневі плани, аби позбутися обмежень, накладених Заходом, через агресію в Україні. Про це розповів глава українського представництва в ООН Сергій Кислиця. Києво-Печерська лавра оголосила про закриття. Відтепер до закінчення карантину богослужіння проводитимуть в закритому режимі.
Також у випуску:
У Львові від коронавірусу помер 69-річний чоловік. Це перша жертва COVID-19 у місті.
Через пожежі у Києві, Чорнобилі та загалом у Київській області в столиці зафіксували забруднене повітря.
Від 6 квітня в Україні посилять правила карантину. Потрібно обов'язково одягати маску в громадських місцях, носити з собою документи та переміщуватись не більше 2 осіб.
З початку року на Донбасі внаслідок підривів на мінах загинуло 12 цивільних.
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