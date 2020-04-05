Випуск новин за 21:00: Спроба скасування санкцій Росією. Закриття Лаври на карантин

У випуску новин за 5 квітня станом на 21:00 – Росія розробляє багаторівневі плани, аби позбутися обмежень, накладених Заходом, через агресію в Україні. Про це розповів глава українського представництва в ООН Сергій Кислиця. Києво-Печерська лавра оголосила про закриття. Відтепер до закінчення карантину богослужіння проводитимуть в закритому режимі.

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