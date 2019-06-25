Випуск новин за 21:00: Український журналіст попросив помилування. Заява Росії щодо моряків

У випуску новин за 25 червня станом на 21:00 – український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство до 8 років позбавлення волі, подав прохання про помилування. Росія відмовляється віддати полонених моряків Україні, попри рішення міжнародного трибуналу. Там кажуть, що, цитую, "повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію".

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