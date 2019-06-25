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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 21:00: Український журналіст попросив помилування. Заява Росії щодо моряків

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 червня станом на 21:00 – український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство до 8 років позбавлення волі, подав прохання про помилування. Росія відмовляється віддати полонених моряків Україні, попри рішення міжнародного трибуналу. Там кажуть, що, цитую, "повноваження суду просто не поширюються на цю ситуацію".

      Також у випуску:

      Олігарха Дмитра Фірташа дозволили екстрадувати в США – таке рішення ухвалив Верховний суд Австрії. Тепер документ має підписати міністр юстиції Австрії

      Поки на Донбасі війська РФ обстрілювали наших захисників, у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає змінення санкційного механізму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

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      Теги: Випуск новин ЗМІ Конфлікт в Азовському морі Новини Білорусі Журналісти
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