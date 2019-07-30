Випуск новин за 21:00: Ув'язнення українця в Угорщині. Евакуація авто у Києві

У випуску новин за 30 липня станом на 21:00 – капітан катера, який спричинив аварію на Дунаї, півтора місяці перебував під домашнім арештом. Проте запобіжний захід українцю переглянули й взяли чоловіка під варту. У Києві – рейд на недобросовісних водіїв, які паркуються в заборонених місцях. Вже місяць у місті працюють евакуатори, а водіям виписують штрафи.

Детективи НАБУ затримали колишнього заступника начальника поліції Одещини Костянтина Гейка, який переховувався від слідства.

Соціологи з'ясували хто з українців які партії підтримав на виборах. Так, за "Слугу народу" найбільше голосували жінки, жителі обласних центрів і молодь, за "Батьківщину" – жителі сіл, а за "Європейську солідарність" – чоловіки.

Україна арештувала російський танкер NEYMA, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Державне бюро розслідувань обшукує Запорізьку митницю та митні пости двох аеропортів – Київського та Запорізького.