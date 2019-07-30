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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 21:00: Ув'язнення українця в Угорщині. Евакуація авто у Києві

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 липня станом на 21:00 – капітан катера, який спричинив аварію на Дунаї, півтора місяці перебував під домашнім арештом. Проте запобіжний захід українцю переглянули й взяли чоловіка під варту. У Києві – рейд на недобросовісних водіїв, які паркуються в заборонених місцях. Вже місяць у місті працюють евакуатори, а водіям виписують штрафи.

      Детективи НАБУ затримали колишнього заступника начальника поліції Одещини Костянтина Гейка, який переховувався від слідства.

      Соціологи з'ясували хто з українців які партії підтримав на виборах. Так, за "Слугу народу" найбільше голосували жінки, жителі обласних центрів і молодь, за "Батьківщину" – жителі сіл, а за "Європейську солідарність" – чоловіки.

      Україна арештувала російський танкер NEYMA, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

      Державне бюро розслідувань обшукує Запорізьку митницю та митні пости двох аеропортів – Київського та Запорізького.

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      Теги: Новини України Випуск новин Угорщина Аварія судна в Будапешті Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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