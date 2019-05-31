Випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського з керівниками САП та НАБУ. Оновлена партія Порошенка

У випуску новин за 31 травня станом на 21:00 – Володимир Зеленський вперше офіційно зустрівся з керівниками антикорупційних органів. Розмова із директором НАБУ та керівником САП відбулася в Адміністрації Президента. Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Журналісти 24 каналу з'ясували, що чим нова політсила відрізнятиметься від попередньої.

Також у випуску: Перше засідання РНБО за участю президента Володимира Зеленського: результати зустрічі. На Львівщині сильні зливи повністю затопили містечко Ходорів. Сергій Жадан виступив із рок-концертом на підтримку волонтерського намету у Харкові. Вперше за п'ять років окупаційна влада у Криму затримала жінок-активісток.

Джерело: 24 канал