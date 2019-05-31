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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 21:00: Зустріч Зеленського з керівниками САП та НАБУ. Оновлена партія Порошенка

      Випуск новин 97

      У випуску новин за 31 травня станом на 21:00 – Володимир Зеленський вперше офіційно зустрівся з керівниками антикорупційних органів. Розмова із директором НАБУ та керівником САП відбулася в Адміністрації Президента. Відбувся з'їзд оновленої партії Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Журналісти 24 каналу з'ясували, що чим нова політсила відрізнятиметься від попередньої.

      Також у випуску:

      Перше засідання РНБО за участю президента Володимира Зеленського: результати зустрічі.

      На Львівщині сильні зливи повністю затопили містечко Ходорів.

      Сергій Жадан виступив із рок-концертом на підтримку волонтерського намету у Харкові.

      Вперше за п'ять років окупаційна влада у Криму затримала жінок-активісток.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Випуск новин САП НАБУ Володимир Зеленський Європейська солідарність
      Джерело: 24 канал
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