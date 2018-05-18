Випуск новин за 22:00: Акція за звільнення Олега Сенцова. Знайдені під Дніпром речі військових

У випуску новин за 18 травня станом на 19:00 – п'ятий день у російській колонії голодує український режисер Олег Сенцов. Українського бранця підтримали в Україні режисери, актори та сценаристи, провівши мирну акцію під посольством РФ. Нові подробиці страшної знахідки під Дніпром. Знайшли винного, який розпорядився закопати речі загиблих під Іловайськом в 2014 році.

Також у випуску: 18 травня вшановують річницю пам'яті депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок. На Кубі розбився літак, на борту якого було 104 пасажири. Внаслідок обстрілів Троїцького, що на Луганщині, проросійськими бойовиками загинули двоє цивільних людей.