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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 22:00: Акція за звільнення Олега Сенцова. Знайдені під Дніпром речі військових

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 травня станом на 19:00 – п'ятий день у російській колонії голодує український режисер Олег Сенцов. Українського бранця підтримали в Україні режисери, актори та сценаристи, провівши мирну акцію під посольством РФ. Нові подробиці страшної знахідки під Дніпром. Знайшли винного, який розпорядився закопати речі загиблих під Іловайськом в 2014 році.

Також у випуску:

18 травня вшановують річницю пам'яті депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок.

На Кубі розбився літак, на борту якого було 104 пасажири.

Внаслідок обстрілів Троїцького, що на Луганщині, проросійськими бойовиками загинули двоє цивільних людей.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Новини Дніпра Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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