Випуск новин за 22:00: Аварія на Львівщині. Дипломатичний скандал

У випуску новин за 16 березня станом на 22:00 – поблизу Львова автомобіль патрульної поліції протаранило авто за кермом якого був військовослужбовець. У британському МЗС припускають, що Володимир Путін віддав наказ отруїти Скрипаля.

Також у випуску: На курорті у Грузії вийшов з ладу крісельний підіймач. Дві автівки влетіли у будівельний котлован у Києві. Міністерство охорони здоров’я анонсувало еволюцію в документообігу лікарень. За добу на сході України не зафіксовано жодного обстрілу.