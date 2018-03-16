Випуск новин за 22:00: Аварія на Львівщині. Дипломатичний скандал
Випуск новин 23:00, 16 березня 33 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 22:00 – поблизу Львова автомобіль патрульної поліції протаранило авто за кермом якого був військовослужбовець. У британському МЗС припускають, що Володимир Путін віддав наказ отруїти Скрипаля.
Також у випуску:
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Дві автівки влетіли у будівельний котлован у Києві.
Міністерство охорони здоров’я анонсувало еволюцію в документообігу лікарень.
За добу на сході України не зафіксовано жодного обстрілу.
Джерело: 24 Канал
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