Випуск новин за 22:00: Бійка між селянами та військовими. Закриття ліцею у Києві
Випуск новин 23:15, 12 березня 202 Читать новость на русском
У випуску новин за 12 березня станом на 20:00 – у селі Нова Збур'ївка на Херсонщині місцевих жителів мало не до смерті побили військові з частини неподалік. З 12 березня 2018 року у Київському фізико-математичному ліцеї зупинили навчання через аварійний стан будівлі.
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Джерело: 24 Канал
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