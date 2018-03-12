Випуск новин за 22:00: Бійка між селянами та військовими. Закриття ліцею у Києві

У випуску новин за 12 березня станом на 20:00 – у селі Нова Збур'ївка на Херсонщині місцевих жителів мало не до смерті побили військові з частини неподалік. З 12 березня 2018 року у Київському фізико-математичному ліцеї зупинили навчання через аварійний стан будівлі.

Також у випуску: Сергія Скрипаля отруїли нервовим агентом відомим під назвою "Новічок".



Регламентний комітет Ради рекомендує зняти з Євгена Бакуліна недоторканість.



Московський патріархат вигнав священика за проукраїнську позицію.



За минулу добу на фронті бойовики двічі відкривали вогонь.