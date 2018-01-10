Випуск новин за 22:00: Блокування кордону на Львівщині. Замороження активів Ахметова

У випуску новин за 10 січня станом на 22:00 – сьогодні, 10 січня, на Львівщині блокували одразу три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. В Амстердамі суд заморозив активи Ріната Ахметова, рішення стосується грошей на території Нідерландів.

Також у випуску: Водії маршруток у Тернополі вийшли на протест. У Києві дітей не пускатимуть до школи протягом місяця без щеплень проти кору. У Польщі оприлюднили сенсаційні результати розслідування загибелі Леха Качинського та його дружини 7 років тому.