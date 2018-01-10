Випуск новин за 22:00: Блокування кордону на Львівщині. Замороження активів Ахметова
Випуск новин 22:56, 10 січня 78 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 січня станом на 22:00 – сьогодні, 10 січня, на Львівщині блокували одразу три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. В Амстердамі суд заморозив активи Ріната Ахметова, рішення стосується грошей на території Нідерландів.
Також у випуску:
Водії маршруток у Тернополі вийшли на протест.
У Києві дітей не пускатимуть до школи протягом місяця без щеплень проти кору.
У Польщі оприлюднили сенсаційні результати розслідування загибелі Леха Качинського та його дружини 7 років тому.
Джерело: 24 Канал
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