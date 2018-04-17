Випуск новин за 22:00: Допомога Україні від Канади. Сучасний Тарзан

У випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – канадський уряд передав українським прикордонниками обладнання, вкрай необхідне для роботи на Донбасі на пунктах в'їзду з окупованої території. Очільник Луганщини Юрій Гарбуз втік до лісу та ділив землянку з вовчицею.

Також у випуску: Президент звернувся до Парламенту з питанням про єдину помісну церкву. У Львові залишили послання майбутнім поколінням у фундаменті меморіалу Небесної Сотні ДТП у Кривому Розі: 8 загиблих.