Випуск новин за 22:00: Допомога Україні від Канади. Сучасний Тарзан
У випуску новин за 17 квітня станом на 22:00 – канадський уряд передав українським прикордонниками обладнання, вкрай необхідне для роботи на Донбасі на пунктах в'їзду з окупованої території. Очільник Луганщини Юрій Гарбуз втік до лісу та ділив землянку з вовчицею.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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