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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: ДТП на Львівщині. Арешт акцій "Газпрому"

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 серпня станом на 22:00 – вчора, близько опівночі, на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, не розминувся мікроавтобус та скутер, 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці. Суд Амстердама заарештував акції "Газпрому" у газопроводі з Росії в Туреччину, рішення ухвалили на вимогу НАК "Нафтогаз" України.

Також у випуску:

В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. 

Меру Ужгорода Богдану Андрієву вручили підозру у розкраданні  6 мільйонів гривень.

Стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Донбас" номінована на Оскар.

Теги: Новини Львова Аварії та ДТП Жертви Випуск новин Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 канал
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