Випуск новин за 22:00: ДТП на Львівщині. Арешт акцій "Газпрому"
У випуску новин за 29 серпня станом на 22:00 – вчора, близько опівночі, на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, не розминувся мікроавтобус та скутер, 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці. Суд Амстердама заарештував акції "Газпрому" у газопроводі з Росії в Туреччину, рішення ухвалили на вимогу НАК "Нафтогаз" України.
Також у випуску:
В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії.
Меру Ужгорода Богдану Андрієву вручили підозру у розкраданні 6 мільйонів гривень.
Стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Донбас" номінована на Оскар.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі