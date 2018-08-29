Випуск новин за 22:00: ДТП на Львівщині. Арешт акцій "Газпрому"

У випуску новин за 29 серпня станом на 22:00 – вчора, близько опівночі, на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, не розминувся мікроавтобус та скутер, 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці. Суд Амстердама заарештував акції "Газпрому" у газопроводі з Росії в Туреччину, рішення ухвалили на вимогу НАК "Нафтогаз" України.

Також у випуску: В Україні відзначають четверті роковини Іловайської трагедії. Меру Ужгорода Богдану Андрієву вручили підозру у розкраданні 6 мільйонів гривень. Стрічка кінорежисера Сергія Лозниці "Донбас" номінована на Оскар.