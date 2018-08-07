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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: IT-парки в Україні. Нові подробиці у справі Манафорта

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – в Україні створюють ІT-парки. У Києві такий уже працює. Там навчають студентів програмуванню без жодного викладача і лекції. Пол Манафорт консультував не тільки президента-втікача Віктора Януковича, а й чинного гаранта Петра Порошенка. Такі свідчення у суді надав колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс.

Також у випуску:

Стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився.

Вже 2 роки Євген Панов провів у СІЗО в окупованому Криму, його звинувачують у підготовці терактів на півострові.

Які результати фінансового тиску на Кремль. 

Теги: Випуск новин Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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