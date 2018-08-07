Випуск новин за 22:00: IT-парки в Україні. Нові подробиці у справі Манафорта

У випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – в Україні створюють ІT-парки. У Києві такий уже працює. Там навчають студентів програмуванню без жодного викладача і лекції. Пол Манафорт консультував не тільки президента-втікача Віктора Януковича, а й чинного гаранта Петра Порошенка. Такі свідчення у суді надав колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс.

Також у випуску: Стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився. Вже 2 роки Євген Панов провів у СІЗО в окупованому Криму, його звинувачують у підготовці терактів на півострові. Які результати фінансового тиску на Кремль.