Випуск новин за 22:00: IT-парки в Україні. Нові подробиці у справі Манафорта
У випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – в Україні створюють ІT-парки. У Києві такий уже працює. Там навчають студентів програмуванню без жодного викладача і лекції. Пол Манафорт консультував не тільки президента-втікача Віктора Януковича, а й чинного гаранта Петра Порошенка. Такі свідчення у суді надав колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс.
Також у випуску:
Стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився.
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Які результати фінансового тиску на Кремль.
Джерело: 24 канал
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