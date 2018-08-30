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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Контроль українського телебачення. Закриття справи Авакова молодшого

Випуск новин 27

У випуску новин за 30 серпня станом на 22:00 – з наближенням виборів за допомогою ЗМІ в політику намагаються повернутись одіозні персонажі з минулого. NewsOne перейшов під контроль колишнього юриста Януковича Андрія Портнова, який переховується в Австрії. 112 канал приписують Медведчуку. Холодницький підтвердив закриття справи проти Авакова молодшого та Чеботаря.

Також у випуску:

Чоловік взяв у заручники власних дітей.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди до трьох європейських столиць. 

WizzAir запускає 5 нових маршрутів з України.

Теги: Новини політики Арсен Аваков Назар Холодницький Віктор Медведчук ЗМІ Випуск новин
Джерело: 24 канал
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