Випуск новин за 22:00: Контроль українського телебачення. Закриття справи Авакова молодшого
У випуску новин за 30 серпня станом на 22:00 – з наближенням виборів за допомогою ЗМІ в політику намагаються повернутись одіозні персонажі з минулого. NewsOne перейшов під контроль колишнього юриста Януковича Андрія Портнова, який переховується в Австрії. 112 канал приписують Медведчуку. Холодницький підтвердив закриття справи проти Авакова молодшого та Чеботаря.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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