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Випуск новин за 22:00: Кривавий Путін у Берліні. Українські політв'язні

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – у Берліні з'явилися "криваві плакати" з обличчям російського президента Володимира Путіна. Українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму вже 74.

Також у випуску:

У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе. Зловмисника вже знайшли. 

Доктор Балакришнан приїхав з Індії до України, аби поділитись досвідом з нашими лікарями та оглянути своїх пацієнтів.

На вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно.

Теги: Володимир Путін Випуск новин Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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