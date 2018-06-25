Випуск новин за 22:00: Кривавий Путін у Берліні. Українські політв'язні

У випуску новин за 25 червня станом на 22:00 – у Берліні з'явилися "криваві плакати" з обличчям російського президента Володимира Путіна. Українських політв'язнів у Росії та окупованому Криму вже 74.

Також у випуску: У Києві викрали сина лівійського фінансового аташе. Зловмисника вже знайшли. Доктор Балакришнан приїхав з Індії до України, аби поділитись досвідом з нашими лікарями та оглянути своїх пацієнтів. На вбивство рома у Львові відреагували у Службі безпеки. Силовики кажуть, що за цією ситуацією стоїть Росія. Мовляв, саме їм це вигідно.