Випуск новин за 22:00: Медреформа в Україні. Загоряння молоковозу

У випуску новин за 2 квітня станом на 22:00 – українці будуть обирати сімейного лікаря самостійно та підписуватимуть з ним декларацію. У Тернопільській області через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз, на щастя, водій вибрався із охопленої вогнем вантажівки.

Також у випуску: Музейна експозиція лікарні імені Мечникова. Соболєв: зараз велике свято у топ-корупціонерів. На Сумщині затопило місто Охтирку.