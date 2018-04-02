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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Медреформа в Україні. Загоряння молоковозу

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 2 квітня станом на 22:00 – українці будуть обирати сімейного лікаря самостійно та підписуватимуть з ним декларацію. У Тернопільській області через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз, на щастя, водій вибрався із охопленої вогнем вантажівки.

Також у випуску:

Музейна експозиція лікарні імені Мечникова.

Соболєв: зараз велике свято у топ-корупціонерів.

На Сумщині затопило місто Охтирку.

Теги: Випуск новин Новини Києва Медична реформа Тернопільська область
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня
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