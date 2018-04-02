Випуск новин за 22:00: Медреформа в Україні. Загоряння молоковозу
У випуску новин за 2 квітня станом на 22:00 – українці будуть обирати сімейного лікаря самостійно та підписуватимуть з ним декларацію. У Тернопільській області через яму на дорозі перекинувся і загорівся молоковоз, на щастя, водій вибрався із охопленої вогнем вантажівки.
Також у випуску:
Музейна експозиція лікарні імені Мечникова.
Соболєв: зараз велике свято у топ-корупціонерів.
На Сумщині затопило місто Охтирку.
Джерело: 24 Канал
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