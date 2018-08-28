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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Морська блокада Росії. Закон про розмитнення авто

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 22:00 – діями Росії у Азовському морі занепокоєні як в Україні, так і в міжнародних організаціях. Росія завдає удару по економіці України і прагне позбавити її статусу морської держави. 17 мешканців Перемишля є власниками 17 тисяч автомобілів в Україні. Восени ВР збирається прийняти закон, що змінить систему розмитнення транспортних засобів.

Також у випуску:

Директор ДБР Труба відмовився затверджувати 27 кандидатів на керівні посади у відомстві, бо у них зіпсована репутація.

Росія готується до наймасштабніших військових навчань з часів Брежнєва – "Схід-2018".

Лише за півтори тисячі доларів можна їхати в Жмеринку за двадцятирічним Volkswagen, пригнаним з Польщі. 

Теги: Випуск новин Блокада Законодавство Авто
Джерело: 24 канал
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