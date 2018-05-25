Випуск новин за 22:00: Напад в Одесі. Голодування Сенцова
У випуску новин за 25 травня станом на 22:00 – в Одесі відбувся черговий напад на колищнього лідера одеського "Правого сектору", одного нападника він убив. В ЄС відреагували на голодування Олега Сенцова та Володимира Балуха. Заяву зробила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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