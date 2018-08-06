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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Нападник на Гандзюк у СІЗО. Допит екс-партнера Манафорта

Випуск новин 22 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – Херсонський міський суд заарештував на два місяці ймовірного нападника на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова. Американський суд у справі Манафорта допитає його колишнього бізнес-партнера в Україні Ріка Гейтса.

Також у випуску: 

У Дніпрі нагороджували лейтенанта патрульної поліції, який майже годину протримав у руці активовану гранату.

До Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко.

Підозрюваний у вбивстві Вороненкова знепритомнів під час судового розгляду.

Теги: Пол Манафорт Випуск новин Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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