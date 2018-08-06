Випуск новин за 22:00: Нападник на Гандзюк у СІЗО. Допит екс-партнера Манафорта

У випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – Херсонський міський суд заарештував на два місяці ймовірного нападника на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова. Американський суд у справі Манафорта допитає його колишнього бізнес-партнера в Україні Ріка Гейтса.

Також у випуску: У Дніпрі нагороджували лейтенанта патрульної поліції, який майже годину протримав у руці активовану гранату. До Києва приїхав колишній бранець Кремля Олександр Костенко. Підозрюваний у вбивстві Вороненкова знепритомнів під час судового розгляду.