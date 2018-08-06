Випуск новин за 22:00: Нападник на Гандзюк у СІЗО. Допит екс-партнера Манафорта
У випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – Херсонський міський суд заарештував на два місяці ймовірного нападника на активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова. Американський суд у справі Манафорта допитає його колишнього бізнес-партнера в Україні Ріка Гейтса.
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Джерело: 24 канал
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