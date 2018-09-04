Випуск новин за 22:00: Наступ на українське село. Обвал мосту у Індії
У випуску новин за 4 вересня станом на 22:00 – російські прикордонники активізувались на Луганщині. Посеред села Мілове, по якому проходить межа двох держав, представники країни-агресора почали встановлювати огорожу. У індійському місті Колката обвалився автомобільний міст Маджерхат. В результаті обвалу загинуло щонайменше 5 осіб, 15 людей опинилися у бетонній пастці.
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Джерело: 24 канал
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