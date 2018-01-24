Випуск новин за 22:00: Негода у Запоріжжі. У Львові перекинулась маршрутка

У випуску новин за 24 січня станом на 22:00 – у Запоріжжі всю ніч вивільняли автівки, які потрапили в замети. У Львові в "годину пік" перекинулася маршрутка з пасажирами: 5 людей постраждали.

Також у випуску: НАБУ провело обшуки у заступника голови Міграційної служби Діни Пімахової. Андрія Парубія викликали на допит у справі про державну зраду Віктора Януковича. Чемпіонка світу з біатлону, Анна Кривонос прославляє Україну на міжнародній арені, а вдома разом з мамою мешкає у будинку, який і будинком назвати складно.