Випуск новин за 22:00: Негода у Запоріжжі. У Львові перекинулась маршрутка
Випуск новин 23:27, 24 січня 129 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 січня станом на 22:00 – у Запоріжжі всю ніч вивільняли автівки, які потрапили в замети. У Львові в "годину пік" перекинулася маршрутка з пасажирами: 5 людей постраждали.
Також у випуску:
НАБУ провело обшуки у заступника голови Міграційної служби Діни Пімахової.
Андрія Парубія викликали на допит у справі про державну зраду Віктора Януковича.
Чемпіонка світу з біатлону, Анна Кривонос прославляє Україну на міжнародній арені, а вдома разом з мамою мешкає у будинку, який і будинком назвати складно.
Джерело: 24 Канал
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