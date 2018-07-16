Випуск новин за 22:00: Нова версія отруєння "Новачком". Горе-матір з Івано-Франківська

У випуску новин за 16 липня станом на 22:00 –потерпілий Чарльз Роулі розповів, що пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, того дня підібрала на вулиці флакон з-під парфумів. В Івано-Франківську затримали 32-річну жінку, яка жорстоко знущалася над власними дітьми.

Також у випуску: Росія затримує кораблі в Азовському морі. В Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської районної адміністрації. Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна.