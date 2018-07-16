Випуск новин за 22:00: Нова версія отруєння "Новачком". Горе-матір з Івано-Франківська
У випуску новин за 16 липня станом на 22:00 –потерпілий Чарльз Роулі розповів, що пара, яка отруїлася "Новачком" у Емсбері, того дня підібрала на вулиці флакон з-під парфумів. В Івано-Франківську затримали 32-річну жінку, яка жорстоко знущалася над власними дітьми.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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