Випуск новин за 22:00: Нові деталі в справі Януковича. Виступ Порошенка в Давосі.

У випуску новин за 25 січня станом на 22:00 – колишній охоронець Віктора Януковича у суді розповів про те, як президент-втікач залишав Україну. Петро Порошенко хизується реформами в Україні. Про успішні, на його думку, нововведення президент розповідав світовим лідерам на форумі у швейцарському Давосі.

Також у випуску: Батьки загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл. Епідемія дифтерії в Україні. У Кременчуці вертоліт врізався в телевежу.