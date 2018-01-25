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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Випуск новин за 22:00: Нові деталі в справі Януковича. Виступ Порошенка в Давосі.

Випуск новин 22:56, 25 січня 121 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 січня станом на 22:00 – колишній охоронець Віктора Януковича у суді розповів про те, як президент-втікач залишав Україну. Петро Порошенко хизується реформами в Україні. Про успішні, на його думку, нововведення президент розповідав світовим лідерам на форумі у швейцарському Давосі.

Також у випуску:

Батьки загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл.

Епідемія дифтерії в Україні.

У Кременчуці вертоліт врізався в телевежу.

Теги: Кримінальні новини Петро Порошенко Випуск новин Віктор Янукович Судді Швейцарія Реформи
Джерело: 24 Канал
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Новини за 25 січня
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