Випуск новин за 22:00: Нові деталі в справі Януковича. Виступ Порошенка в Давосі.
Випуск новин 22:56, 25 січня 121 Читать новость на русском
У випуску новин за 25 січня станом на 22:00 – колишній охоронець Віктора Януковича у суді розповів про те, як президент-втікач залишав Україну. Петро Порошенко хизується реформами в Україні. Про успішні, на його думку, нововведення президент розповідав світовим лідерам на форумі у швейцарському Давосі.
Також у випуску:
Батьки загиблих в одеському таборі "Вікторія" дівчат вимагають ексгумації тіл.
Епідемія дифтерії в Україні.
У Кременчуці вертоліт врізався в телевежу.
Джерело: 24 Канал
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