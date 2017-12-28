Випуск новин за 22:00: Нові правила перетину кордону. Навальний подав до суду на ЦВК

У випуску новин за 28 грудня станом на 22:00 – з початку року в'їхати до нашої країни можна буде, залишивши відбитки пальців у базі даних. Олексій Навальний не втрачає надій позмагатися з Владіміром Путіним за президентське крісло.

Також у випуску: 73 українців на волі, ще близько 100 в полоні бойовиків, представниця України в Мінському форматі Ірина Геращенко вже заявила, що готується другий етап звільнення бранців. Генеральна прокуратура вимагатиме 6 років ув'язнення для Юрія Крисіна. Українець спричинив смертельну ДТП у Німеччині.

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