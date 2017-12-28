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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 22:00: Нові правила перетину кордону. Навальний подав до суду на ЦВК

Випуск новин 22:45, 28 грудня 111 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 грудня станом на 22:00 – з початку року в'їхати до нашої країни можна буде, залишивши відбитки пальців у базі даних. Олексій Навальний не втрачає надій позмагатися з Владіміром Путіним за президентське крісло.

Також у випуску:

73 українців на волі, ще близько 100 в полоні бойовиків, представниця України в Мінському форматі Ірина Геращенко вже заявила, що готується другий етап звільнення бранців.

Генеральна прокуратура вимагатиме 6 років ув'язнення для Юрія Крисіна.

Українець спричинив смертельну ДТП у Німеччині.

Теги: Випуск новин Олексій Навальний Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
Новини за 28 грудня
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