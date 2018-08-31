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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 22:00: "Пакунки малюка" в пологових. Заклик скасувати лінійки на 1 вересня

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 22:00 – народжені від завтра мали би одразу отримати від уряду подарунки – пелюшки, підгузки і навіть іграшки-брязкальця. Але допомога в пологові будинки ще не надійшла. Міністерство охорони здоров'я закликає скасувати зібрання учнів до 1 вересня.

Також у випуску:

Лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Одну з версій вбивства озвучили російські ЗМІ – прибрати Захарченка міг його охоронець.

Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте щодня провокують наших оборонців, не дотримуючись "шкільного перемир'я", українські армійці поки на провокації не піддаються.

Україна отримає Томос. Про надання документу про повну незалежність української церкви повідомив патріарх Варфоломій.

 

Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин
Джерело: 24 канал
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