Випуск новин за 22:00: Перевірка наркологічного центру. Перемога "Динамо"

У випуску новин за 14 серпня станом на 22:00 – під Києвом виявили реабілітаційний центр, в якому силоміць утримували людей. Поряд з нарко- та алкозалежними знайшли цілком здорових: двох 14-річних дівчат і 80-річну жінку. Перевірку влаштували напередодні і роботу центру мали припинити, але люди і досі там. Сьогоднішній матч у Києві із чеською "Славією" завершився з рахунком 2:0 на користь киян.

Також у випуску: В Італії обвалився автомобільний міст. Поки антикорупційного прокурора охороняє 8 охоронців, в активістів на якиї вчинили замах забирають охорону. МВФ дав надію: Україна зможе отримати 2 мільярди доларів фінансової допомоги.