Випуск новин за 22:00: Перевірка наркологічного центру. Перемога "Динамо"
У випуску новин за 14 серпня станом на 22:00 – під Києвом виявили реабілітаційний центр, в якому силоміць утримували людей. Поряд з нарко- та алкозалежними знайшли цілком здорових: двох 14-річних дівчат і 80-річну жінку. Перевірку влаштували напередодні і роботу центру мали припинити, але люди і досі там. Сьогоднішній матч у Києві із чеською "Славією" завершився з рахунком 2:0 на користь киян.
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Джерело: 24 канал
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