Випуск новин за 22:00: Підозра лідеру С14. Опритомнів отруєний "Новачком" британець
У випуску новин за 10 липня станом на 22:00 – лідеру громадської організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру у розгоні табору ромів на столичній Лисій Горі. Наразі готують подання про обрання йому запобіжного заходу. Британець Чарлі Роулі, який отруївся російським бойовим токсином "Новичок" – опритомнів.
Також у випуску:
Кабінет міністрів України хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.
В київському метро кийком побили пасажира.
Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.
Джерело: 24 канал
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