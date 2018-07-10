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Випуск новин за 22:00: Підозра лідеру С14. Опритомнів отруєний "Новачком" британець

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 липня станом на 22:00 – лідеру громадської організації С14 Сергію Мазуру оголосили про підозру у розгоні табору ромів на столичній Лисій Горі. Наразі готують подання про обрання йому запобіжного заходу. Британець Чарлі Роулі, який отруївся російським бойовим токсином "Новичок" – опритомнів.

Також у випуску:

Кабінет міністрів України хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду.

В київському метро кийком побили пасажира.

Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.

 

 

Теги: Новини Києва Випуск новин отруєння
Джерело: 24 канал
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