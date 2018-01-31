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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018
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ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 22:00: Похорони загиблого курсанта. Розшук Азарова та Арбузова

Випуск новин 23:05, 31 січня 165 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – у Харкові попрощалися з Дмитром Зобніним – курсантом Університету повітряних сил, якого знайшли мертвим у неділю ввечері. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та екс-очільника НБУ Сергія Арбузова оголосили у розшук.

Також у випуску:

На Житомирщині в дитсадки і лікарні бізнесмен постачав м'ясо зі шкідливими сполуками і консервантами.

Гужва покинув Україну і попросив притулку в Австрії.

Пішов з життя перший і єдиний астронавт України Леонід Каденюк.

Заборона "бандеризму": у Сенаті Польщі не захотіли змінювати закон.

Теги: Юрій Луценко Випуск новин Новини Харкова Микола Азаров Сергій Арбузов ГПУ
Джерело: 24 Канал
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