Випуск новин за 22:00: Похорони загиблого курсанта. Розшук Азарова та Арбузова

У випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – у Харкові попрощалися з Дмитром Зобніним – курсантом Університету повітряних сил, якого знайшли мертвим у неділю ввечері. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та екс-очільника НБУ Сергія Арбузова оголосили у розшук.

Також у випуску: На Житомирщині в дитсадки і лікарні бізнесмен постачав м'ясо зі шкідливими сполуками і консервантами. Гужва покинув Україну і попросив притулку в Австрії. Пішов з життя перший і єдиний астронавт України Леонід Каденюк. Заборона "бандеризму": у Сенаті Польщі не захотіли змінювати закон.