Випуск новин за 22:00: Похорони загиблого курсанта. Розшук Азарова та Арбузова
Випуск новин 23:05, 31 січня 165 Читать новость на русском
У випуску новин за 31 січня станом на 22:00 – у Харкові попрощалися з Дмитром Зобніним – курсантом Університету повітряних сил, якого знайшли мертвим у неділю ввечері. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що колишнього прем’єр-міністра Миколу Азарова та екс-очільника НБУ Сергія Арбузова оголосили у розшук.
Також у випуску:
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Пішов з життя перший і єдиний астронавт України Леонід Каденюк.
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Джерело: 24 Канал
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