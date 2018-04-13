Випуск новин за 22:00: Порушення свободи людини на Луганщині. Новий контроль якості
У випуску новин за 13 квітня станом на 22:00 – господарі на Луганщині посадили на ланцюг п'ятьох працівників, проте останнім вдалося вирватися з неволі. При отруєнні через неякісний продукт з магазину, українці матимуть всі шанси покарати недобросовісного підприємця. Держпродспоживслужба перевірятиме і штрафуватиме підприємців по-новому.
Також у випуску:
Росія готує вторгненя.
Ситуація на фронті: 20 обстрілів, втрат немає.
Загострення ситуації в Сирії.
Джерело: 24 Канал
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