Випуск новин за 22:00: Порушення свободи людини на Луганщині. Новий контроль якості

У випуску новин за 13 квітня станом на 22:00 – господарі на Луганщині посадили на ланцюг п'ятьох працівників, проте останнім вдалося вирватися з неволі. При отруєнні через неякісний продукт з магазину, українці матимуть всі шанси покарати недобросовісного підприємця. Держпродспоживслужба перевірятиме і штрафуватиме підприємців по-новому.

Також у випуску: Росія готує вторгненя. Ситуація на фронті: 20 обстрілів, втрат немає. Загострення ситуації в Сирії.